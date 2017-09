Jetzt Tickets für Cornell-Symposium gewinnen

BERLIN. In der deutschen Hauptstadt ist ein neues Weiterbildungs-Event für Hoteliers geplant. Der Förderverein der Cornell Hotel Society, ein Netzwerk von Hospitality-Absolventen der gleichnamigen Universität, bietet am 20. Oktober ein Symposium zum Thema „Leadership in Challenging Times“ an. Es geht also, in der deutschen Übersetzung, um Führung in wechselvollen Zeiten. Mit dabei sein...