BERLIN. Großer Applaus, Freude bei Guido Zöllick: Der Geschäftsführer des Hotels Neptun in Warnemünde ist neuer Präsident des DEHOGA Bundesverbandes. Die 116 Delegierten wählten den 46-Jährigen am Montag in Berlin mit großer Mehrheit an die Spitze des Branchenverbandes. Während Zöllick 90 Stimmen erhielt, bekam der unterlegene Kandidat Gereon Haumann nur 26 Stimmen. Zöllick ist nun...