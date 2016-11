AHGZ sucht die schönste Weihnachtsdeko

STUTTGART. Die Adventszeit ist immer eine besondere Zeit für Hoteliers und Gastronomen. Sehr arbeitsreich, aber die Weihnachtsfeiern bringen auch viele Gäste und hoffentlich gute Umsätze ins Haus. Um den richtigen Rahmen dafür zu bieten, schmücken Wirte und Hoteliers ihre Häuser mit Weihnachtsdeko, mal festlich, mal modern. Die AHGZ-Redaktion sucht daher auch dieses Jahr wieder die schönste Weihnachtsdekoration in Hotels und Restaurants. Senden Sie uns ein Foto Ihrer weihnachtlich geschmückten Fassaden und Räume.

Die drei originellsten Einsendungen werden prämiert. Für den ersten Platz gibt es vier Eintrittskarten in den Europa-Park in Rust. Die Karten können bis Ende 2017 eingelöst werden. Die Besucher erwarten zahlreiche Attraktionen, Achterbahnen und Shows sowie kreative gastronomische Outlets. Neu hinzugekommen sind im vergangenen Jahr unter anderem die „Molencafé“ im hölländischen Themenbereich sowie der Themenbereich Irland, der sich speziell an Kinder richtet.

Der Zweitplatzierte erhält fünf Tickets für die Internorga, die von 17. bis 21. März 2017 in Hamburg stattfindet. Die Leitmesse für das Gastgewerbe präsentiert jedes Jahr Neuheiten, Trends und Komplettlösungen und bietet zudem ein großes Rahmenprogramm. Dabei reicht das Spektrum der Aussteller von Food & Beverage über Einrichtung und Ausstattung bis hin zu pfiffigen innovativen und smarten Lösungen, mit denen Hoteliers und Gastronomen sich im Zeitalter der Digitalisierung präsentieren können.

Als dritten Preis verlosen wir zwei Gewürz-Sets des Zulieferers King of Salt, in dem unter anderem ein neues Flammen-Karamell-Knuspersalz enthalten ist. Dieses kombiniert grobes Urmeer-Salz aus Niedersachsen mit englischem Curry, Chili aus Tansania, Matcha-Grüntee aus Japan, Ingwer und Rohrzucker.

Alle Finalisten unseres Weihnachtsdeko-Wettbewerbs – die AHGZ-Redaktion kürt fünf davon – erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für die Deko-Messe Christmasworld, die vom 27. bis 31. Januar 2017 in Frankfurt am Main stattfindet. Dort können sie sich nicht nur über Weihnachtsdeko, sondern über Festschmuck für das ganze Jahr informieren. Auch wird dort der Gewinner des Wettbewerbs „Best Christmas City“ gekürt, bei dem ganze Städte sich in Sachen Weihnachtsdeko beweisen.

Fotos von allen Teilnehmern veröffentlichen wir außerdem in einer Fotostrecke auf AHGZ.de. Senden Sie uns deshalb ihr Bild im jpg-Format zusammen mit folgenden Infos: Name, Betrieb, Kategorie und Adresse an die E-Mail-Adresse: r.kwidzinski@ahgz.de.

Einsendeschluss ist Freitag, der 9. Dezember 2016, 12 Uhr. Die Redaktion kürt dann die Finalisten und stellt sie auf AHGZ.de zur Abstimmung. Am 20. Dezember um 12 Uhr fällt die Entscheidung, wer Deko-Sieger 2016 ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.