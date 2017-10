Nur eine deutsche Location unter den Top-50-Bars

LONDON. Die absoluten Top-Bars dieser Welt befinden sich in London und New York. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Ranking „The World's 50 Best Bars 2017“, das vom Londoner Fachverlag William Reed erstellt wurde. Denn dabei befinden sich auf den vorderen Plätzen allesamt Locations aus diesen beiden Städten. So belegt den 1. Platz die American Bar in London, den 2. Platz das Dandelyan...