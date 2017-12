David Etmenan ist AHGZ-Kopf des Jahres

STUTTGART. Die AHGZ – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) hat erstmals ihren „Kopf des Jahres“ bestimmt. Es ist David Etmenan (33), Eigentümer und CEO von Novum Hospitality. Mit derzeit 153 Hotels und mehr als 18.450 Hotelzimmern an über 65 Standorten in Europa zählt das 1988 gegründete, familiengeführte Unternehmen zu den größten Hotelgruppen in Deutschland....