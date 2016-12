Hotelbetreiber aus NRW im Visier

KREFELD. Elf Hotels in Nordrhein-Westfalen und Dresden sind am Mittwoch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Krefeld durchsucht worden. Der Verdacht: Die Betreiber dieser Hotels, eine dreiköpfige Gruppe, soll Sozialangaben in großem Stil hinterzogen haben. Es handelt sich dabei um Hotels, die sich unter anderem in Düsseldorf, Neuss, Hilden, Haan, Mönchengladbach, Willich...