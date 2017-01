Marriott startet Hotel Innovation Lab

LOS ANGELES/USA. Welche sind die Bedürfnisse moderner Reisenden an ein Hotel? Das fragen sich derzeit viele. Der Hotelkonzern Marriott International will es in einem Live-Forschungsprojekt herausfinden. Es nennt sich Hotel Innovation Lab und ist als Pop-up-Projekt im Zentrum von Los Angeles platziert. Der Hotelkonzern will mit dem Projekt vor allem Feedback für seine jungen Marken Aloft und...