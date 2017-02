Neuer Director of Sales and Marketing im Grand Elysée

HAMBURG. Christian Resetarits (34) führt ab sofort als Director of Sales and Marketing das 15-köpfige Team des Verkaufs, Bankett-Verkaufs und Marketings im 5-Sterne-superior-Hotel Grand Elysée Hamburg. Zu seinen Aufgaben zählen die Optimierung der Verkaufs- und Marketing-Strategien, die Erschließung neuer Märkte in Deutschland und international sowie die Optimierung der...