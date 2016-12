Koch des Jahres/Patissier des Jahres

Jetzt bewerben fürs dritte Vorfinale

Das jeweils dritte Vorfinale der beliebten Live-Wettbewerbe Patissier des Jahres und Koch des Jahres wird am 2. und 3. April 2017 in der Klosterkirche Hennef in der Nähe von Bonn ausgetragen.