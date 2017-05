Scandic unterstützt geflüchtete Kinder

STOCKHOLM. Die schwedische Hotelgruppe Scandic verstärkt ihr soziales Engagement. Umgerechnet rund 100.000 Euro hat das Unternehmen jetzt an die Kinderrechtsorganisation Save the Children gespendet. Das Geld soll dazu dienen, Bildungsprojekte für minderjährige Flüchtlinge zu unterstützen. Die Spende ist länderübergreifend und wird Kindern in Skandinavien und Deutschland zugute kommen....