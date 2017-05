In Bremen soll die Bettensteuer steigen

BREMEN. Der Haussegen zwischen der Hotellerie in Bremen und der Politik hängt schief. Nachdem die Pläne für eine Erhöhung der Bettensteuer, die Citytax, bekannt wurden, sind der Ärger und die Empörung beim DEHOGA Bremen und den Handelskammer groß. Bislang ist es so, dass privat reisende Hotelgäste pro Nacht ein bis drei Euro an Bettensteuer zahlen müssen. Die Höhe des Betrags ist...