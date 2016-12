Nordsee testet Lieferservice

BREMERHAVEN. Der Fischkette Nordsee bietet ab sofort in fünf deutschen Städten den Nordsee Lieferservice. Nach dem Start in Berlin und Wien wird das neue Serviceangebot nun mit einer Testphase auf München, Düsseldorf, Köln und Frankfurt ausgeweitet. Bereits im April startete Nordsee das Angebot in Berlin, jetzt ist es testweise auch in Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München verfügbar...