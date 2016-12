WIEN. Die Falkensteiner-Gruppe plant 2017 den Markteintritt in Deutschland. Dies erklärten Otmar Michaeler (CEO) und Erich Falkensteiner (Aufsichtsratsvorsitzender) in einer Pressemitteilung. "Wir werden spätestens im April 2017 konkrete Pläne und vielleicht sogar schon erste Ergebnisse für unseren Eintritt in den strategisch eminent wichtigen Markt Süddeutschland präsentieren", kündigte...