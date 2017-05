Leading Hotels mit acht neuen Mitgliedern

WIESBADEN. The Leading Hotels of the World, Ltd erweitert ihr Portfolio aus 375 Luxushotels um acht Neumitglieder in Europa, Asien, Mittel- und Südamerika.Mit dabei ist auch eine Neueröffnung, nämlich das Palácio Tangará, in São Paulo, Brasilien. Das Hotel umfasst 82 Zimmer und 59 Suiten. Das Restaurant Tangará Jean-Georges wird vom französischen Gastronom Jean-Georges Vongerichten...