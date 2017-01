Premier Inn baut in Essen und Freiburg

FRANKFURT. Mit zwei neuen Grundstücken treibt die britische Marke Premier Inn ihre Expansion in Deutschland voran: In Essen und Freiburg werden insgesamt 370 Zimmer entstehen. Das meldet das Unternehmen. In Essen wird Premier Inn demnach ein 190-Zimmer-Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs bauen. Der Standort in Freiburg befindet sich ebenfalls in zentraler Lage: Das nur wenige Minuten vom...