Mit der AHGZ zur Warsteiner Montgolfiade

WARSTEIN/STUTTGART. Zu einem der beeindruckendsten Events in Deutschland, der Warsteiner Montgolfiade 2017, lädt die Initiative mittelständischer deutscher Zulieferer der Hotellerie & Gastronomie ausgewählte Partner ein. Zum größten jährlich stattfindenden Ballonfestival Europas treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt in Warstein. Erwartet werden mehr als 250 Ballonpiloten aus mehr als elf Nationen und über 150.000 Zuschauer. Die AHGZ verlost vier Karten an ihre Leser.

Die Teilnahme lohnt sich: Die Gewinner erwartet ein abwechslungsreicher Tag, der mit einer Besichtigung der Warsteiner Brauerei beginnt. Im Anschluss werden sie im VIP-Zelt kulinarisch verwöhnt. Dann, am späten Nachmittag, winkt – bei gutem Wetter – eine Ballonfahrt, und beim „Night Glow“ klingt der Tag mit einem Feuerwerk aus.

Wer dabei sein möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Montgolfiade“ und unter Angabe von Betrieb und Anschrift an unten stehende Adresse. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. eck

b.eck@ahgz.de