Kunst und Kommerz in Münchner Pop-up-Hotel

MÜNCHEN. Im Mai geht in der bayerischen Metropole eine ungewöhnliche Zwischennutzung an den Start. Im Gebäude der ehemaligen königlichen Filialbank in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1 soll auf knapp 5000 Quadratmetern ein pfiffiger Pop-up-Mix aus Bars, Clubs, Läden und einem 35-Zimmer-Hotel entstehen. Hinter dem Konzept namens „The Lovelace“ stehen Münchner Veranstalter und...