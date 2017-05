Weltweit größtes Hampton by Hilton in Berlin eröffnet

BERLIN. Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz - so heißt das neue Haus der Marke, das jetzt im Zentrum der Bundeshauptstadt an den Start gegangen ist. Mit 334 Zimmern ist es das weltweit größte Hampton by Hilton. Zur Marke gehören insgesamt 2240 Hotels. „Diese Meilenstein-Eröffnung ist ein Beweis für die Stärke von Hilton in Deutschland. Sie markiert die erste von fünf...