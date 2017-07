Was wollen Sie lesen?

STUTTGART. Wir wollen noch näher ran an die Gastronomie! Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen, was liegt in Ihrer Region in der Luft? Das wollen wir wissen. Schreiben Sie uns, was Sie interessiert.

Mindestens genauso spannend: Wieviel Lektüre darf's denn sein - die ganz großen, seitenfüllenden Artikel oder eher das überschaubare Format, garniert mit informativen Schnipseln? Große, wenige Bilder oder der kleinteilige Bilderbogen? Tipps für die Praxis oder die spannende Reportage?

Und überhaupt: Was lesen Sie? Fachzeitschrift und Fachzeitung, Online-Portal, Blog, Zuliefererbroschüren? Morgens, mittags, abends, nachts - werktags oder am Wochenende? Und wie lautet Ihr ganz persönlicher Informationstipp?

Schreiben Sie uns bis zum 1. August. Die fünf spannendsten Zuschriften erhalten ein aktuelles Fachbuch aus dem Sortiment des Matthaes-Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

c.aichele@ahgz.de