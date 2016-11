HAMBURG. Shitstorm gegen Starbucks: In der Filiale der Coffeeshop-Kette am Dammtorbahnhof in Hamburg musste ein Obdachloser, der sich dort - nach kalter Herbstnacht - für seine Thermoskanne einen Liter heißes Wasser holen wollte, 4 Euro berappen. Gäste waren Zeugen und machten ihrem Unmut in sozialen Medien Luft.

"Das ist traurig, beschämend und asozial", heißt es auf Facebook....