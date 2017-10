Mehr Service mit WLAN

In der Lobby im Netz surfen und E-Mails checken, im Restaurant per Smartphone bestellen und bezahlen: Hotels und Restaurants bieten ihren Gästen immer mehr digitale Services mit kostenlosem WLAN-Zugang.

Alle Tische in dem Café sind besetzt. Wer sich nicht unterhält, surft mit dem Laptop im Internet, bestellt per Tablet den zweiten Cappuccino oder kommuniziert mit Freunden per E-Mail oder WhatsApp auf seinem Smartphone. Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit des Szeneladens: „Kostenloses WLAN“ – in großen Lettern angepriesen auf einem Schild neben dem Eingang. Ein schlauer Schachzug des Betreibers. Denn Umfragen haben ergeben, dass sich die Mehrheit der Gäste kostenloses WLAN wünscht – in Cafés und Restaurants ebenso wie in Hotels. Ihr Wunsch: Wartezeiten produktiv nutzen oder Aufgaben erledigen, die im Büro liegenbleiben sind.

Login-Seite ist Marketingkanal

Mit kostenlosem WLAN können Hotelbetreiber und Restaurantbesitzer nicht nur ihre Gäste dazu animieren, möglichst lang zu verweilen und dabei mehr zu konsumieren. Sie können ihre WLAN-Login-Seite auch für Marketingzwecke nutzen: Beim Öffnen der Startseite legen sie ihren Gästen etwa das Tagesgericht ans Herz oder empfehlen einen passenden Wein. Oder sie verbinden das Login mit einer Werbung für ihren Newsletter, um mit den Gästen in Kontakt zu bleiben und sich durch neue Angebote regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen. Nach dem Restaurantbesuch könnten die Kunden schließlich ihren Aufenthalt außerdem unkompliziert digital bewerten.

Gäste wollen kostenfreies WLAN

Einleuchtend, aber ausbaufähig: Trotz der vielen Vorteile bieten laut einer Studie der Marktforschungsgesellschaft GfK im Auftrag des Handelskonzerns Metro AG erst rund 57 Prozent der Gastronomen und Hoteliers ihren Gästen kostenfreies WLAN an. Wer etwa ein Hotel für die anstehende Messe sucht, für den ist kostenloses, leicht installierbares WLAN ein immer wichtigeres Entscheidungskriterium. Hoteliers und Gastronomen wiederum müssen sich klar darüber sein, welche Leistung zu welchem Preis relevant ist: Braucht das Café für seine 20 Plätze einen Hotspot, den der Besitzer selbst installieren kann und das Budget nicht sprengt? Oder ist das Hotel auf eine hoch leistungsfähige Lösung angewiesen, um Lobby inklusive großzügiger Gartenterrasse zuverlässig mit kostenlosem Internetzugang für seine Gäste auszustatten?

Die Deutsche Telekom bietet für alle Hotel- und Restaurantgrößen passende WLAN-Lösungen an. Die Gastro-Experten der Telekom analysieren gemeinsam mit dem Gastronom den Bedarf, berücksichtigen bereits vorhandene Ausstattungen und machen ein Angebot. Anschließend installieren sie die WLAN-Lösung, nehmen sie in Betrieb und stellen den Service bereit.

Unter der Telefonnummer 0800-300 99 18 beraten Telekom Experten Gastronomen bei allen Fragen rund um die beste WLAN-Lösung für den eigenen Betrieb. Weitere Informationen über digitale Lösungen für Unternehmen gibt es unter www.telekom.de/geschaeftskunden.

WLAN-Lösungen für Gastronomie und Hotellerie

HotSpot Plug ‘n‘ Play: Einfache Plug & Play Hardware-Lösung, die sich automatisch installiert und konfiguriert. Besonders praktisch für kleine Cafés und Restaurants, die eine einfache Lösung suchen

HotSpot Suite: Telekom-Komplettlösung, bestehend aus Gäste-WLAN, Hardware und webbasiertem Tool zur Selbstadministration eines individuellen Gäste-WLAN. Für Cafés, Restaurants und kleine Hotels, die ihr Gäste WLAN selbst gestalten, verwalten und für Marketingzwecke nutzen möchten.

Lancom: Lösung für vorhandene Lancom Hardware mit PublicSpot-Option zur Bereitstellung und Betrieb eines individuellen Gäste WLAN. Für Cafés, Restaurants und Gaststätten mit Außenbereich, die mehrere Access-Points und eine individuelle HotSpot-Lösung brauchen.

Going Soft: Professionelle und individuelle WLAN -, Entertainment- und Hotel TV Lösungen des Telekom Partners für die gesamte Gäste IT. Geeignet für große Hotels, die eine flächendeckende Komplettlösung benötigen.