Mövenpick startet Strandresort in Thailand

BANGKOK. Das Schweizer Hotelunternehmen Mövenpick Hotels & Resorts gibt die Übernahme eines Bungalow- und Suiten-Resorts in Hua Hin/Thailand bekannt: das Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin. Die Umbenennung ist für November 2017 geplant. Eröffnet in 2010, bietet das derzeitige Asara Villa and Suite Resort 96 Zimmer, aufgeteilt auf 54 Bungalows mit eigenem Pool und 42 Suiten. Das...