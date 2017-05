Sky relauncht Website für Gewerbekunden

UNTERFÖHRING. Seit Kurzem zeigt sich der Online-Auftritt von Sky für Gewerbekunden in neuem Design. Die Website Business.sky.de ist nun auch für mobile Abrufe optimiert und bietet Informationen rund um Sky in der Gastronomie, Hotellerie, in Kliniken und sozialen Einrichtungen, Vereinsheimen sowie für weitere Gewerbe. Ein geschützter Login-Bereich bietet Gewerbekunden neben der Verwaltung...