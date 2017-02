Neue Spitze bei Mawell

LANGENBURG. Sabine Groninger ist die neue Direktorin des Wellnesshotels Mawell Resort in Langenburg im Hohenlohischen. Sie löste Klaus-Georg Bastendorf ab, der nun als Direktor das Seehotel in Niedernberg bei Aschaffenburg leitet. Nach langer Tätigkeit bei der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim wechselte die 54 Jahre alte gelernte Bankkauffrau 2015 in die Hotellerie und ins Mawell Resort...