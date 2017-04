Sommelier Martin Kern wechselt ins See Restaurant Saag

KÄRNTEN. Für die kommende Saison gibt es Zuwachs im Team von Hubert Wallners See Restaurant Saag: Sommelier Martin Kern wechselt vom Appenzellerland nach Kärnten am Wörthersee.Der 33-jährige Weinspezialist Martin Kern kann bereits auf eine Referenzliste verweisen. Nach ersten Erfahrungen im Steirerhof in Bad Waltersdorf agierte er als Sommelier in Betrieben wie Palais Coburg und Sofitel in...