Starwood-Manager Willms verlässt das Unternehmen

WIEN. Nach der Übernahme von Starwood durch Marriott verlässt Osteuropa- und Zentraleuropa-Chef Thomas Willms das Unternehmen. Das teilte Willms am Dienstagabend in einer E-Mail mit. Er verlasse den Konzern nach 28 Jahren mit großer Befriedigung und Dankbarkeit sowie gemischten Gefühlen, heißt es in der Mail mit der Überschrift „last day“. Gleichzeitig freue er sich auf das nächste...