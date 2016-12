Tui Magic Life präsentiert neues Food-Konzept

HANNOVER. Mit einem neuen Konzept für das Speisen- und Getränkeangebot startet Tui Magic Life in den Reisesommer 2017. Die Auswahl in den All-Inclusive-Clubs orientiert sich an den veränderten Ansprüchen der Urlauber und greift Trends auf, wie zum Beispiel die Foodtruck-Bewegung. An der Entwicklung des Konzepts waren neben externen Beratern auch die Chefs der einzelnen Clubs beteiligt....