Airbnb legt kräftig zu

BERLIN. Das Zimmervermittlungsportal hat in Deutschland eine neue Bestmarke erzielt. 100.000 Unterkünfte sind jetzt hierzulande gelistet. Nach eigenen Angaben verdankt Airbnb das Wachstum speziell Gastgebern in den Ferienregionen. An der Nord- und Ostsee-Küste und in den Alpen ist die Anzahl der aktiven Airbnb-Inserate überdurchschnittlich gestiegen. Vor allem aber die Ostseebäder in...