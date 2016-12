Sky Sport News HD sendet im Free-TV

UNTERFÖHRING. Der Fernsehsender Sky Sport News HD drängt in einen neuen Markt. Das bisher nur im Pay-TV-Bereich aktive Medienunternehmen bietet seinen Sender Sky Sport News von 1. Dezember an frei und ohne Extrazahlung an. Dieses Experiment bringt den Sportfans ein paar kostenfreie Live-Übertragungen - und dient vor allem als Lockmittel für den Bezahlbereich. Um diesen Anlass und das...