Beratungsservice der Reiseportale schneidet schlecht ab

STUTTGART. Wer genau weiß, was er will, kann einen Pauschalurlaub gut übers Internet buchen. Beim Suchen und Buchen schafften 7 von 14 Portalen für Pauschalreisen das Qualitätsurteil Gut. Beim Beratungsservice bescheinigt Stiftung Warentest in ihrer Januar-Ausgabe den Reiseportalen jedoch ein schlechtes Urteil. So ließen die Auskünfte selbst bei einfachen Fragen sehr zu wünschen übrig....