Von krummen Rüben und unförmigen Salatköpfen

HAMBURG. Ob Salatkopf, Gurke oder Karotte – alle entsprechen der Norm, keiner fällt aus dem Raster. Dass es in den Läden so aussieht, liegt unter anderem an EU-Normen, die die Größe und Form von Gemüse regulieren. Bookatable by Michelin, der Online-Reservierungs-Service, fragte direkt bei 600 Restaurantgästen aus dem deutschsprachigem Raum nach: Wie finden sie es, dass unförmiges Gemüse...