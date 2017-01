Sunshine Saturday fällt auf den 14. Januar

HANNOVER. Das Phänomen hat einen Namen: Sunshine Saturday sagen die Briten zum ersten Samstag im neuen Jahr. An diesem einen Tag werden die meisten Urlaubsreisen für das gesamte Jahr gebucht. Wie aus einer aktuellen Erhebung des Reisekonzern Tui hervorgeht, ist der Januar - und da wiederum alle Samstage - inzwischen umsatzstärkster Monat überhaupt für den Reiseveranstalter in ganz Europa. In...