Dienstpläne attraktiv gestalten

MANNHEIM. Wochenendarbeit, Arbeiten am Abend bis in die Nacht, Teildienst und Rufbereitschaft: Im Gastgewerbe ist voller Einsatz gefragt. Das geht, früher oder später, zu Lasten der Gesundheit. Eine mögliche Lösung: Dienstpläne und Arbeitszeitmodelle so zu gestalten, damit sie gesundheitsverträglich sind und gleichzeitig die betrieblichen Belange berücksichtigen. Dazu bietet die...