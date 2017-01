Staatl. Fachingen wächst um knapp 7 Prozent

FACHINGEN. Bereits das dritte Jahr in Folge beschließt die Marke Staatl. Fachingen das Jahr mit einem deutlichen Wachstumsplus von 6,9 Prozent. Dabei verzeichnen beide Sorten des Unternehmens – Staatl. Fachingen Still (plus 5,5 Prozent) und Medium (plus 7 Prozent) – ein überproportionales Wachstum. Mit diesem Jahresergebnis hebt sich die Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH im Jahr 2016...