Deutsche See klagt gegen VW

BREMERHAVEN. Der Fisch- und Feinkost-Zulieferer Deutsche See mit Sitz in Bremerhaven hat als erster Großkundein Deutschland Klage gegen den Automobilkonzern Volkswagen eingereicht. Das Unternehmen ist Flottenkunde mit fast 500 Fahrzeugen. Deutsche See hatte sich vor einigen Jahren bewusst für Volkswagen entschieden. "VW hat damals das umweltfreundlichste, nachhaltigste Mobilitätskonzept...